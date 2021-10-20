﻿跳舞傳電 節能幫人 中電跳入社區 「疫」境舞出正能量

過去一年多，香港經歷嚴峻的「疫」境挑戰，低氣壓籠罩整個社會。中電日前推出大型社區項目「愛跳舞」活動，落區與民共舞。除了舉辦多場社區跳舞班，教市民大跳自創舞步，更安排流動宣傳車遊走社區，一起舞走疫情陰霾。過程中所累積的舞動力量，更會透過中電「全心傳電」計劃，為有需要人士提供電費資助，幫人兼鼓勵慳電節能，為港人叉電打氣。疫情之下，市民外出運動的次數減少。不過，本港疫情近月有所緩和，不少機構陸續復辦實體活動和比賽。中電日前推出「愛跳舞」活動，是他們自疫情以來舉辦的首個大型社區項目，涵蓋跳舞、慳電、幫人三大元素。香港職業桌球運動員吳安儀有份參加跳舞活動，她坦言，跳舞並非她的拿手運動，但都想嘗試挑戰，「以前細個經常被人質疑，女仔都可以打桌球？於是我挑戰自己，只要肯努力，不可能都會變成可能。跳舞跟打桌球一樣，講求頭腦和手腳協調，我有信心做得好。」同樣首度公開大展舞藝的資深傳媒人車淑梅及張文新，亦以「夫妻檔」上陣，藉跳舞傳電幫人。車淑梅表示，夫婦二人參加跳舞活動，希望鼓勵市民多運動，並透過跳舞去幫助有需要的人，同時學到節能慳電，「我們為孫兒做個好榜樣，以身作則，多做運動。大家朝早做運動時，可以一齊跳舞，開心又有意義。」參加「愛跳舞」活動的市民每跳舞一次，中電便會透過「全心傳電」計劃，捐出五度電給有需要人士作電費資助，總額最高達二百萬港元。受惠人士包括長者、傷殘人士、低收入家庭及劏房戶。全民共舞 冀破世界紀錄「愛跳舞」活動以多元化形式，將跳舞帶入社區，包括在中電供電範圍的十四區舉辦多場免費的社區跳舞班、親子網上跳舞比賽、流動宣傳車遊走社區等，教市民齊跳主題舞蹈。活動的壓軸重頭戲將是明年初舉行的跳舞馬拉松，參加比賽的團體可以發揮創意，融入愛、傳電及環保元素於舞蹈當中，再自行創新變化，與其他舞林中人一較高下。中華電力總裁蔣東強直言，在全球疫情仍未消退時，藉跳舞與市民共度「疫」境，為香港注入正能量，同時傳遞慳電節能的知識，「跳舞能夠令人開心，亦可以強身健體。今次活動能提供一個有趣、好玩的平台，鼓勵市民實踐低碳生活，使香港成為可持續發展的活力都巿。」他又期望，壓軸活動能夠推動全民共舞，與港人一起創造世界紀錄。中電特製跳舞氈 鼓勵市民慳電中電特別設計跳舞氈，讓巿民親身體驗將舞步的動能轉化成電能，幫人同時傳遞慳電節能的重要性。有份參與跳舞氈設計的中電工程師陳龍光表示，團隊從構思到研究花了半年時間，成功利用壓電片和不同物料，設計出輕巧便攜的跳舞氈。他續指，跳舞氈配以燈柱，隨着舞步的力量大小和速度快慢，將動能轉換成電能，控制燈柱亮燈的速度，「當跳得越快越落力，燈柱亮燈亦越快，看到市民玩得開心，令團隊很有滿足感。」體會電力得來不易 實踐慳電跳舞氈吸引不少市民躍躍欲試，有試玩的市民黃先生表示，在跳舞氈上跳舞發電，感覺刺激有趣，「需要花點力氣不停踏跳，才可加快發電令燈柱亮燈，體會到電力得來不易，日常生活要珍惜用電和慳電。」星級編舞 吸不同年齡市民參與「愛跳舞」的主題舞蹈全長一百二十秒，由本地著名排舞師、電視選秀節目舞蹈編排黃祖耀操刀，配上改編自中電工程師為中電一百二十周年創作的主題曲「同行‧望遠」作為舞蹈音樂，節奏十足。主題舞蹈有「愛動力」、「跳躍派」和「舞多姿」三個版本。每個版本分別為兒童及青少年、成人和長者度身編排，融入不同舞步技巧。黃祖耀坦言，一支舞要編出三個版本，切合不同年齡人士，亦要將跳舞加入電力元素，編舞過程頗具挑戰性。舞步設計亦別具心思，當中的電力標誌和愛心手勢，寓意全民跳舞發電，將愛心傳遞給社會有需要人士。義工落區共舞 流動車遊走社區自十月下旬起，中電會於供電範圍的十四區舉行多場社區跳舞班，由專業跳舞導師指導，中電義工亦會落區與市民一起跳舞，廣邀學校、社福機構、工商業界等參加。中電亦特別設計流動宣傳車，遊走供電範圍的社區，帶動巿民一齊跳舞，為社區注入活力。除了有打卡牆供市民影靚相，宣傳車內更設置跳舞氈，讓參加者比拼舞藝，體驗舞動的樂趣。中電「愛跳舞」活動一覽表日期 活動內容2021年10月18日-2022年1月社區跳舞班•於中電供電範圍十四區舉行多場免費跳舞班，由專業跳舞導師教授，並有中電義工與市民一齊跳舞。市民可經學校、社福機構和工商機構等報名參加。2021年10月22日-11月7日流動宣傳車遊走十四區•宣傳車內設置跳舞氈讓市民進行跳舞大比拼，贏取禮品，以及親身嘗試動力發電。•車內設有3D打卡牆，供市民拍照，亦可參與慳電節能承諾。•活動期間會有驚喜快閃跳舞，即場演繹主題舞蹈。2021年10月27日-11月15日我是小小發電廠 － 親子網上跳舞比賽•父母與子女一齊跳活動指定舞蹈，並拍攝短片參加比賽。同時分享慳電小智慧，鼓勵實踐低碳生活。2021年11月Instagram (IG)遊戲•市民可於IG挑戰跳舞遊戲、參與節能承諾，並以IG濾鏡特效拍攝短片，和親朋好友分享節能貼士。2022年初跳舞馬拉松•市民可運用創意，融入愛、傳電及環保元素於舞蹈當中，自行創新變化參加比賽，一起創造世界紀錄。