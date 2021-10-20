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﻿跳舞傳電 節能幫人 中電跳入社區 「疫」境舞出正能量

2021-10-20 列印
■中電推出大型社區項目「愛跳舞」活動，為香港注入正能量。
■（左起）中華電力總裁蔣東強、環境局局長黃錦星、中電集團總監暨中華電力副主席阮蘇少湄及中華電力企業發展總裁莊偉茵主持活動啟動禮。
■環境局局長黃錦星和中華電力總裁蔣東強在活動啟動禮上率先試玩跳舞氈，示範以舞步發電。
■資深傳媒人車淑梅及張文新分享跳主題舞蹈的樂趣。
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        過去一年多，香港經歷嚴峻的「疫」境挑戰，低氣壓籠罩整個社會。中電日前推出大型社區項目「愛跳舞」活動，落區與民共舞。除了舉辦多場社區跳舞班，教市民大跳自創舞步，更安排流動宣傳車遊走社區，一起舞走疫情陰霾。過程中所累積的舞動力量，更會透過中電「全心傳電」計劃，為有需要人士提供電費資助，幫人兼鼓勵慳電節能，為港人叉電打氣。

        疫情之下，市民外出運動的次數減少。不過，本港疫情近月有所緩和，不少機構陸續復辦實體活動和比賽。中電日前推出「愛跳舞」活動，是他們自疫情以來舉辦的首個大型社區項目，涵蓋跳舞、慳電、幫人三大元素。



　　香港職業桌球運動員吳安儀有份參加跳舞活動，她坦言，跳舞並非她的拿手運動，但都想嘗試挑戰，「以前細個經常被人質疑，女仔都可以打桌球？於是我挑戰自己，只要肯努力，不可能都會變成可能。跳舞跟打桌球一樣，講求頭腦和手腳協調，我有信心做得好。」

　　同樣首度公開大展舞藝的資深傳媒人車淑梅及張文新，亦以「夫妻檔」上陣，藉跳舞傳電幫人。車淑梅表示，夫婦二人參加跳舞活動，希望鼓勵市民多運動，並透過跳舞去幫助有需要的人，同時學到節能慳電，「我們為孫兒做個好榜樣，以身作則，多做運動。大家朝早做運動時，可以一齊跳舞，開心又有意義。」

　　參加「愛跳舞」活動的市民每跳舞一次，中電便會透過「全心傳電」計劃，捐出五度電給有需要人士作電費資助，總額最高達二百萬港元。受惠人士包括長者、傷殘人士、低收入家庭及劏房戶。

全民共舞 冀破世界紀錄

　　「愛跳舞」活動以多元化形式，將跳舞帶入社區，包括在中電供電範圍的十四區舉辦多場免費的社區跳舞班、親子網上跳舞比賽、流動宣傳車遊走社區等，教市民齊跳主題舞蹈。活動的壓軸重頭戲將是明年初舉行的跳舞馬拉松，參加比賽的團體可以發揮創意，融入愛、傳電及環保元素於舞蹈當中，再自行創新變化，與其他舞林中人一較高下。

　　中華電力總裁蔣東強直言，在全球疫情仍未消退時，藉跳舞與市民共度「疫」境，為香港注入正能量，同時傳遞慳電節能的知識，「跳舞能夠令人開心，亦可以強身健體。今次活動能提供一個有趣、好玩的平台，鼓勵市民實踐低碳生活，使香港成為可持續發展的活力都巿。」他又期望，壓軸活動能夠推動全民共舞，與港人一起創造世界紀錄。

中電特製跳舞氈 鼓勵市民慳電

　　中電特別設計跳舞氈，讓巿民親身體驗將舞步的動能轉化成電能，幫人同時傳遞慳電節能的重要性。

　　有份參與跳舞氈設計的中電工程師陳龍光表示，團隊從構思到研究花了半年時間，成功利用壓電片和不同物料，設計出輕巧便攜的跳舞氈。他續指，跳舞氈配以燈柱，隨着舞步的力量大小和速度快慢，將動能轉換成電能，控制燈柱亮燈的速度，「當跳得越快越落力，燈柱亮燈亦越快，看到市民玩得開心，令團隊很有滿足感。」

體會電力得來不易 實踐慳電

　　跳舞氈吸引不少市民躍躍欲試，有試玩的市民黃先生表示，在跳舞氈上跳舞發電，感覺刺激有趣，「需要花點力氣不停踏跳，才可加快發電令燈柱亮燈，體會到電力得來不易，日常生活要珍惜用電和慳電。」

星級編舞 吸不同年齡市民參與

　　「愛跳舞」的主題舞蹈全長一百二十秒，由本地著名排舞師、電視選秀節目舞蹈編排黃祖耀操刀，配上改編自中電工程師為中電一百二十周年創作的主題曲「同行‧望遠」作為舞蹈音樂，節奏十足。

　　主題舞蹈有「愛動力」、「跳躍派」和「舞多姿」三個版本。每個版本分別為兒童及青少年、成人和長者度身編排，融入不同舞步技巧。黃祖耀坦言，一支舞要編出三個版本，切合不同年齡人士，亦要將跳舞加入電力元素，編舞過程頗具挑戰性。

　　舞步設計亦別具心思，當中的電力標誌和愛心手勢，寓意全民跳舞發電，將愛心傳遞給社會有需要人士。

義工落區共舞 流動車遊走社區

　　自十月下旬起，中電會於供電範圍的十四區舉行多場社區跳舞班，由專業跳舞導師指導，中電義工亦會落區與市民一起跳舞，廣邀學校、社福機構、工商業界等參加。

　　中電亦特別設計流動宣傳車，遊走供電範圍的社區，帶動巿民一齊跳舞，為社區注入活力。除了有打卡牆供市民影靚相，宣傳車內更設置跳舞氈，讓參加者比拼舞藝，體驗舞動的樂趣。

中電「愛跳舞」活動一覽表

日期 活動內容

2021年10月18日-2022年1月

社區跳舞班

•於中電供電範圍十四區舉行多場免費跳舞班，由專業跳舞導師教授，並有中電義工與市民一齊跳舞。市民可經學校、社福機構和工商機構等報名參加。

2021年10月22日-11月7日

流動宣傳車遊走十四區

•宣傳車內設置跳舞氈讓市民進行跳舞大比拼，贏取禮品，以及親身嘗試動力發電。

•車內設有3D打卡牆，供市民拍照，亦可參與慳電節能承諾。

•活動期間會有驚喜快閃跳舞，即場演繹主題舞蹈。

2021年10月27日-11月15日

我是小小發電廠 － 親子網上跳舞比賽

•父母與子女一齊跳活動指定舞蹈，並拍攝短片參加比賽。同時分享慳電小智慧，鼓勵實踐低碳生活。

2021年11月

Instagram (IG)遊戲

•市民可於IG挑戰跳舞遊戲、參與節能承諾，並以IG濾鏡特效拍攝短片，和親朋好友分享節能貼士。

2022年初

跳舞馬拉松

•市民可運用創意，融入愛、傳電及環保元素於舞蹈當中，自行創新變化參加比賽，一起創造世界紀錄。
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