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專家：年長女士應特別注意骨質疏鬆

2021-10-20 列印
　　香港骨質疏鬆學會會長黃仕雄估計，特首傷勢應不重，以十級最高痛感計，料其痛感約為四、五級，形容痛楚等於被撞瘀。他又指，若特首由樓梯不慎跌倒手肘落地，輕微骨折屬好彩，若撞擊力大少少，骨頭或移位，就需做手術。

　　至於該類傷勢一般需休假多久，黃稱，政府決策局或公司管理層人士應毋須休假，因高官「多用腦或口」，右手傷勢應不影響工作，但日常生活或受阻礙。適逢今日為「世界骨質疏鬆日」，他指出，特首現年六十多歲，身為女士，應特別注意骨質疏鬆問題，呼籲所有高齡女士要做骨質檢查，檢查有否骨質疏鬆症，又建議特首多進食高鈣食物。



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