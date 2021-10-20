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上海自駕遊群組 單日增25確診

2021-10-20 列印
　　內地新冠疫情擴大，上海自駕遊旅行團群組波及至少七個省市，單日新增二十五宗確診，其中九宗屬本土感染，分別來自陝西西安、內蒙古、湖南長沙和寧夏銀川市。另外，雲南和西安各有一宗本土無症狀感染個案。

　　上海自駕遊患者曾去過的內蒙古額濟納旗，當局展開排查後，發現五宗確診個案，各人均是旅行團光顧的一間餐廳內工作。當地早上九時起展開全員核酸檢測，除常住人口外，其他的流動人口及短暫停留人士都要接受檢測。北京豐台區通報一宗來自甘肅的病例，患者上周五坐火車抵達北京，是同一車廂一名寧夏確診者的密切接觸者。豐台區衞健委聯合相關街道和各部門啟動應急處置，開展隔離和採樣工作。豐台區即時進入疫情防控緊急狀態，全區各單位停止休假，工作人員全部返回工作崗位；在患者居住、位於豐台區恒富中街的屋苑，當局實施封閉管理。



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