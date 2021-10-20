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「維港泳」有望12月復辦

2021-10-20 列印
　　疫情受控，大型活動陸續回歸。連續停辦兩年的「新世界維港泳」有機會復辦。游泳總會表示，計劃於十二月十二日復辦維港泳，正與政府部門商討防疫措施，參賽者須打齊兩針及出示檢測證明。

　　泳總表示，因應近月疫情緩和，疫苗接種率近七成，故擬復辦新世界維港泳，正與政府部門商討防疫措施，獲批後將公佈詳情。賽會正擬定維港泳的細節，預計十月底前取得相關部門批准後，公佈有關賽事詳情及報名安排。泳總強調，所有參賽者出賽前均要出示陰性病毒檢測證明。



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