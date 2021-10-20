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僅遭警粗言呼喝投訴成立 記者：無太大意向上訴

2021-10-20 列印
僅遭警粗言呼喝投訴成立 記者：無太大意向上訴
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　　商業電台一名記者投訴前年六月在金鐘採訪反修例運動期間，疑被一名警員呼喝「記你老母」。投訴警察課日前裁定投訴「證明屬實」，但裁定其他投訴「無法追查」或「並無過錯」。涉事記者昨表示，事情暫告一段落，心情平靜，無太大意向提上訴。

　　涉事記者表示，調查結束，事件暫告一段落。他形容，其他投訴包括懷疑被警員用警棍毆打，雖警方指不能確認涉事警員身份，但他認為雙方對拍攝片段交代的內容無爭議。涉事記者又指，最初之所以提出投訴，是響應警方呼籲指，記者如遭受不禮貌對待，可以投訴。他透露，期間曾主動約見投訴警察課落口供，提交影片等證據。最終調查需時兩年，比警方所指一般六個月為長。



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