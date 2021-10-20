僅遭警粗言呼喝投訴成立 記者：無太大意向上訴

多個高疫苗接種率的地區，如英國、新加坡、以色列等，仍然未擺脫新冠肺炎病毒的侵害，並開始第三針注射。香港有四百五十七萬多人打了第一針，接種率為百分之六十七點九。當局正催谷更多長者打針，料接種率將緩慢上升。但按照全球疫情走勢來看，新冠病毒不會在短期內受控，更難望會消失。為了維持已接種疫苗市民的抵抗力，當局部署打第三針，已經刻不容緩。 不少研究顯示，打了兩針的人，即使感染新冠肺炎病毒，病情不會太嚴重，性命應可保。但臨牀和實際研究均顯示，不論打了何種疫苗，約半年之後抵抗力便會下降。故此，打第三針，事在必行，否則前功盡廢。公務員事務局局長聶德權指出，如果決定要接種第三劑疫苗加強劑，本...

2021-10-20