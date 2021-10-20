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美股中段升173點

2021-10-20 列印
　　美國大企業陸續公佈業績，重磅股普遍優於預期，美股昨晚初段向好。杜指中段報三五四三一點，升一百七十三點；納指則報一五一一九點，升九十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點三二港元，升零點一七港元；騰訊則見五百零六點七一港元，升七點七一港元。



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