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全國人大常委會 初審反電訊網絡詐騙法草案

2021-10-20 列印
■全國人大常委會會議一連五日在北京召開。
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　　全國人大常委會會議一連五日在北京召開，按照當局早前公佈的議程，未有涉及香港議題，而對上一次人大常委會會議暫不表決將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三。

　　今次會議將提請審議體育法修訂草案，明確規定學校必須開設體育課，保證體育課時不被佔用，又計劃把每年八月八日列為為國家體育節；草案亦會新增反興奮劑章節。會議亦會初次審議反電訊網絡詐騙法草案，和繼續審議家庭教育促進法草案等。



料未有涉港議題

　　此外，人大常委譚耀宗早前表示，收到國家的防疫控制辦公室通知，指香港近日出現源頭不明的新冠病例，因此他與另外三名列席代表不能赴京出席會議。譚耀宗相信，今次會議可能沒有香港議題。

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