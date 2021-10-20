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內地公安船追截走私犯　進入港水域擱淺

2021-10-20 列印
　　珠海水警追緝私快艇，雙雙進入香港水域。珠海水警前晚在內地水域追截可疑大飛時，闖進本港大嶼山水域，最後兩艇於南涌村石灘擱淺，一名內地漢趁機逃走。港警接報搜查，入夜後逮捕疑犯，至於擱淺的內地緝私艇，已在同日晚上返回內地。

　　警方前日下午約五時四十五分接獲報案，指有兩艘快艇在大澳南涌附近石灘擱淺，警員到場調查，知悉珠海公安較早前在內地水域展開反走私行動，在追截可疑快艇時，意外進入香港水域，最終載有四名公安人員的船隻及可疑快艇雙雙在大澳南涌石灘附近擱淺，其後珠海公安另一艘水警船到場救援，兩艘公安船已於同日返回內地。



　　至於一度逃去無蹤的內地男子，香港警方於前日晚上約九時二十五分，在大澳南涌村山邊截停一名四十六歲內地男子，他涉非法入境被捕，現正被扣留調查。

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