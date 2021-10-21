入屋搗亂及虐畜罪成囚16月 夜場女求愛不遂 闖性伴家虐死龜

夜場女公關在○八年勒索已婚政府男高官X而被判監，十三年後，她觸犯另一案件再入獄。被告許榮，九年前在夜場結識一名已婚男子，兩人成為性伴侶，但男方拒應被告要求變為情侶，被告盛怒下闖入男方兩個住所，剪碎衣物，並向兩隻烏龜施虐致爆殼死亡。被告昨承認入屋犯法及虐畜罪，判監十六個月。現年五十歲的許榮（又名許珂韋），與男子葉威林發展婚外情。許丈夫即使知被告不忠，對她仍不離不棄，昨天到庭旁聽。許榮架着黑框眼鏡，束上馬尾，與○八年應訊的打扮相似。她在庭聆聽案情時，不斷抹拭眼淚。據悉，被告在旺角弼街一夜總會認識年約四十歲的男事主，該夜總會現已結業。控方案情指，葉威林一二年認識許榮，兩人多年來是性伴侶。去年六月前，許榮不時在葉位於旺角太子道西一二九號的單位過夜，其後二人再沒聯絡。直至本年一月九日，事主回到單位，發現許榮在單位內，被告請求成為其女朋友，令葉感到生氣，要求許交還門匙，她拒絕並離去。翌日男事主離奇地帶同被告，到其位於旺角新填地街六一六號的新居。據辯方說，許榮是協助男事主搬屋，因而獲得門匙，二人同月結束關係。直至本年一月二十九日，男事主與另一女友返回新填地街單位，發現木門沒上鎖，檢查後發現兩隻價值六千元的手鐲、電視機被人毀壞，很多衣物亦被剪碎。翌日男事主再回到太子道西舊居，發現屋內衣物亦被剪碎，機頂盒也被打爛。而兩隻總值六萬元的烏龜死亡，其中一隻豹紋龜龜殼爆裂，器官外露。被告自稱無法接受男方另結新歡，拾起代表二人感情的一隻烏龜，情緒激動下，拍向自己心口，可能不慎令龜隻掉落地上。大肆破壞屋內財物辯方大律師劉日成替許榮求情，指案件屬感情糾紛，與一般入屋犯法罪不同。被告有真誠悔意，被捕後亦招認一切。她虐龜及破壞屋內物件，旨在毀掉過往記憶。而被告只有中學程度，與丈夫於九八年結婚，丈夫與前妻育有三名子女。許榮獲家人支持，大律師指「家人等緊她返屋企」。被告還柙期間認識福音，她會在獄中更生並獲信仰支持。被告丈夫不離棄區域法院暫委法官李志豪指責被告即使有不愉快經歷，也不能發洩在動物身上。其兩項入屋犯法罪判囚十四個月，虐待動物罪判刑四個月，其中兩個月分期執行，共判刑十六個月。