入屋搗亂及虐畜罪成囚16月 夜場女求愛不遂 闖性伴家虐死龜

現年五十歲的許榮（又名許珂韋），與男子葉威林發展婚外情。許丈夫即使知被告不忠，對她仍不離不棄，昨天到庭旁聽。許榮架着黑框眼鏡，束上馬尾，與○八年應訊的打扮相似。她在庭聆聽案情時，不斷抹拭眼淚。據悉，被告在旺角弼街一夜總會認識年約四十歲的男事主，該夜總會現已結業。
控方案情指，葉威林一二年認識許榮，兩人多年來是性伴侶。去年六月前，許榮不時在葉位於旺角太子道西一二九號的單位過夜，其後二人再沒聯絡。直至本年一月九日，事主回到單位，發現許榮在單位內，被告請求成為其女朋友，令葉感到生氣，要求許交還門匙，她拒絕並離去。
翌日男事主離奇地帶同被告，到其位於旺角新填地街六一六號的新居。據辯方說，許榮是協助男事主搬屋，因而獲得門匙，二人同月結束關係。直至本年一月二十九日，男事主與另一女友返回新填地街單位，發現木門沒上鎖，檢查後發現兩隻價值六千元的手鐲、電視機被人毀壞，很多衣物亦被剪碎。翌日男事主再回到太子道西舊居，發現屋內衣物亦被剪碎，機頂盒也被打爛。而兩隻總值六萬元的烏龜死亡，其中一隻豹紋龜龜殼爆裂，器官外露。被告自稱無法接受男方另結新歡，拾起代表二人感情的一隻烏龜，情緒激動下，拍向自己心口，可能不慎令龜隻掉落地上。
大肆破壞屋內財物
辯方大律師劉日成替許榮求情，指案件屬感情糾紛，與一般入屋犯法罪不同。被告有真誠悔意，被捕後亦招認一切。她虐龜及破壞屋內物件，旨在毀掉過往記憶。而被告只有中學程度，與丈夫於九八年結婚，丈夫與前妻育有三名子女。許榮獲家人支持，大律師指「家人等緊她返屋企」。被告還柙期間認識福音，她會在獄中更生並獲信仰支持。
被告丈夫不離棄
區域法院暫委法官李志豪指責被告即使有不愉快經歷，也不能發洩在動物身上。其兩項入屋犯法罪判囚十四個月，虐待動物罪判刑四個月，其中兩個月分期執行，共判刑十六個月。