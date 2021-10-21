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湯水食譜l 中醫教煮6款秋季養陰潤燥食療

2021-10-21 列印
湯水食譜l 中醫教煮6款秋季養陰潤燥食療
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　　秋季不少人容易出現喉嚨不適，明明沒有感冒，卻經常感覺喉嚨痕癢及咳嗽。註冊中醫師劉潔瑩指，秋季在五行中屬肺、屬金，因此秋季燥邪會影響肺臟，以下幾款湯水、食療，均適合在秋季飲用，達致養陰潤燥的功效。詳情：https://bit.ly/3otd6c3

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