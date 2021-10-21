同案男生拒警正當執行職務判更生 地盤工搶警槍判囚七年

前年十月十三日旺角示威，有黑衣人在彌敦道行人路凌空飛踢落單防暴警，同案中有地盤工人被指從警員手上搶霰彈槍。區域法院法官謝沈智慧法官判刑時明言，首被告搶槍一罪，礙於區域法院最高判刑期限，只能判囚七年，惟刑期不足以反映案情嚴重性。同案男學生經審訊後被判抗拒在正當執行職務的警員罪，被判入更生中心。官斥「阻警執法 橫蠻無理」甫開庭法官隨即指有事「澄清」，稱判刑前法庭收到三十一歲首被告謝信誠母親的求情信，法官指母親「似乎以為律師團隊沒有交代求情信」。為表示「對返大家公平啲」，法官澄清上次求情時，已收到求情信件的副本，當時只提及沒有收到求情的陳詞和案例。不過，法官再次表述代表大律師張錦熙的「陳述簡陋至極」。法官批評，首被告對落單警員X施以暴力，當時警員X以最溫和方式執行職務，評批被告既要參加非法集結，又阻礙警員執法，是橫蠻無理，指阻礙警察執法，不是求情理由，反指協助他人逃跑，是加刑因素。「雖然霰彈槍上鎖，惟被告毫不知情，如成功搶走，可用以指嚇警員」，直斥首被告「目無法紀」、「暴力情節嚴重」，案情涉及加刑因素，法官指「受害人是警員，目標是警槍。」警員X與謝糾纏期間，X倒在地上，謝揮拳打向X。法官認為，X沒有嚴重受傷，只因戴上頭盔，並非被告留手。法官在宣讀判詞時，引用大量非法集結罪的案例，包括九四年陶君行案、一八年黃之鋒等三人衝入公民廣場、庾家駒一九年六月十二日在金鐘政府總部外堵路等，指「防止犯罪者重犯，以儆效尤，防止他人以身試法，有樣學樣。就算犯罪動機多麼崇厚，也不是求情輕判的理由」，又指非法集結罪行的懲罰需具阻嚇性，而犯罪者個人的福祉及更生，應給予更次要考量。至於襲警一罪，法官援引一六年梁天琦在旺角的暴動案，認為此案「與（梁天琦案）有過之而無不及」，故判以十二個月為監禁。被告承認非法集結案，判處二十四個月，另加搶槍罪同期執行，共判囚七年。法庭讀出謝的身世，謝父母於○二年離婚，父親賭博欠債，被告與母親及繼父同住。謝無心向學，會考零分，認識黑社會份子，一二曾被控販運毒品罪，判囚四年九個月。一五年藏有毒罪，判入戒毒所。之後被告自稱洗心革面，職場上接受紮鐵訓練。謝稱為公義，不滿政府及警隊才加入社會運動。次被告上次求情表示，望處以短期監禁形式處理，但法官考慮陳年紀尚輕，於一九年八月另被控一項太古站非法集結。法官指，他品學兼優，認為他「更需要更生及紀律教導」，故判入更生中心。他在求情時指○三年由大陸來港定居，母親翌年來港團聚，家庭需依靠綜援過活。他被捕後，患有嚴重抑鬱和失眼，對人生感到絕望，曾想過輕生自殺，對違法行為感到十分後悔。