進食勿急！一名七歲女童在校內小息期間食啫喱糖，疑進食過急，不慎鯁喉，窒息倒地。老師為女生急救，經搶救後女童情況危殆。昨晨九時許，西環香港潮商學校一名七歲女童在小息期間，疑進食糖果時意外骾喉陷入昏迷。據校方了解，當時小息剛完畢，班主任離開課室，學生於課室靜待轉堂。一分鐘後，有學生慌亂走到隔離課室，急向老師呼求，指有同學與別人交談時，突然倒地。老師及時施救老師聞訊跑至涉事課室，見女童橫臥地面，窒息暈倒，推斷情況危險，即通知校務處，並報案求助，期間女童口吐白沬。有急救知識的老師到場為女生急救，當值救護員亦透過電話指引作心外壓，期間女生吐出紅色嘔吐物。老師見狀，為其清理嘔吐物，以免阻礙呼吸。未幾救護人員到場，接手急救，將女生送院搶救。香港潮商學校詹校長表示，女童疑吞下啫喱糖時意外鯁喉，導致窒息。有同學指，女童「一粒駁一粒」地進食，估計食用過急肇事。據了解，事後學校安排輔導老師為同學做心理輔導，大部份同學情況穩定，個別有一至二人情緒比較激動。涉事女童為外籍人士，暫未見有紀錄顯示她有食物敏感等病歷。據消防處資料顯示，如患者氣道完全受阻，無法咳嗽，可採用「謙烈治法」進行急救，站穩在患者背後，用雙臂環抱其腰部，一手握拳，拇指朝向患者，再用另一隻手緊握該拳，將雙手放在患者的腹部中線，稍高於肚臍，但遠低於胸骨劍突尖的位置，並以適當的力度將雙手往上向內擠壓患者腹部，向其橫膈膜施壓。