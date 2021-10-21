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美股中段升155點

2021-10-21 列印
　　美國企業業績優於預期，美股早段向上，市場風險胃納增加，比特幣價格創出歷史新高。杜指中段報三五六一二點，升一百五十五點；納指則報一五一五六點，升二十七點。滙控美國預託證券價格見四十六點四六港元，升零點一一港元；騰訊則見五百零八點四七港元，跌一點○三港元。



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