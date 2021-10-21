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鄧炳強促台棄政治操弄允陳同佳入境

2021-10-21 列印
■鄧炳強對潘媽媽表示同情，並促請「中國台灣當局」拿出勇氣及人性，處理陳同佳自首，不要再政治操弄。
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　　在台灣殺害香港女友後潛逃回港的陳同佳，一直聲稱自願回台自首服刑，但一直未能成事。協助陳的牧師管浩鳴透露，代表陳的台灣律師去年十月曾先後七次致電台灣當局，表明陳投案的意願，但對方要求不要再來電。保安局局長鄧炳強促請「中國台灣當局」拿出勇氣及人性，處理陳同佳自首，不要再政治操弄。

　　這宗台灣殺人案死者潘曉穎的母親，日前邀請陳同佳、牧師管浩鳴、保安局局長鄧炳強、民建聯李慧琼及周浩鼎等人，於昨早到政府總部外會面，希望陳同佳即場致電台灣當局投案，但所有獲邀人士均拒絕出席。



潘媽媽批港府：連致電台方協商也不肯

　　管浩鳴昨天公開代表陳同佳的台灣代表律師的刑事陳報狀，顯示在去年十月曾七次致電案件的「單一窗口」，表明陳同佳盡快投案的意願，起初雙方氣氛融洽，觸及簽證、翻譯、警詢程序等細節，但其後台方指接到長官的指示，港府須先回應台方提出的司法互助請求，才能讓陳同佳赴台。管浩鳴指台灣當局「請當事人不用再打電話和刑事局窗口聯繫。」管表示，潘媽媽至今仍然覺得陳無聯絡「單一窗口」，因此公開文件，強調等了一年，台灣都沒回覆，他明白潘媽媽的心情，也指自己「對得住天地良心」。

　　潘媽媽昨天在政總外一度哽咽，指女兒未能「沉冤得雪」，「永遠係咁拖落去，我哋真係好辛苦。幾難先養到個女二十歲，但係呢個政府，一啲都唔做，一啲都唔理」。她又批評港府連致電台方協商也不肯。她說，已預料獲邀人士會缺席，形容其身不正的人不敢見她，又透露早前已申請人身保護令，但未獲回覆。潘媽媽批評，李慧琼及周浩鼎兩年前「花言巧語，呃我話一定可以幫到我」，現在卻「人間蒸發」。

　　保安局局長鄧炳強對潘媽媽表示同情，重申陳願意投案，強調台灣是中國不可分離的一部份，希望「中國台灣當局」拿出勇氣及人性，不要再政治操弄，不允許陳入境，屆時警方會提供一切協助，解決事件。

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