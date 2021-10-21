鄧炳強促台棄政治操弄允陳同佳入境

在台灣殺害香港女友後潛逃回港的陳同佳，一直聲稱自願回台自首服刑，但一直未能成事。協助陳的牧師管浩鳴透露，代表陳的台灣律師去年十月曾先後七次致電台灣當局，表明陳投案的意願，但對方要求不要再來電。保安局局長鄧炳強促請「中國台灣當局」拿出勇氣及人性，處理陳同佳自首，不要再政治操弄。這宗台灣殺人案死者潘曉穎的母親，日前邀請陳同佳、牧師管浩鳴、保安局局長鄧炳強、民建聯李慧琼及周浩鼎等人，於昨早到政府總部外會面，希望陳同佳即場致電台灣當局投案，但所有獲邀人士均拒絕出席。潘媽媽批港府：連致電台方協商也不肯管浩鳴昨天公開代表陳同佳的台灣代表律師的刑事陳報狀，顯示在去年十月曾七次致電案件的「單一窗口」，表明陳同佳盡快投案的意願，起初雙方氣氛融洽，觸及簽證、翻譯、警詢程序等細節，但其後台方指接到長官的指示，港府須先回應台方提出的司法互助請求，才能讓陳同佳赴台。管浩鳴指台灣當局「請當事人不用再打電話和刑事局窗口聯繫。」管表示，潘媽媽至今仍然覺得陳無聯絡「單一窗口」，因此公開文件，強調等了一年，台灣都沒回覆，他明白潘媽媽的心情，也指自己「對得住天地良心」。潘媽媽昨天在政總外一度哽咽，指女兒未能「沉冤得雪」，「永遠係咁拖落去，我哋真係好辛苦。幾難先養到個女二十歲，但係呢個政府，一啲都唔做，一啲都唔理」。她又批評港府連致電台方協商也不肯。她說，已預料獲邀人士會缺席，形容其身不正的人不敢見她，又透露早前已申請人身保護令，但未獲回覆。潘媽媽批評，李慧琼及周浩鼎兩年前「花言巧語，呃我話一定可以幫到我」，現在卻「人間蒸發」。保安局局長鄧炳強對潘媽媽表示同情，重申陳願意投案，強調台灣是中國不可分離的一部份，希望「中國台灣當局」拿出勇氣及人性，不要再政治操弄，不允許陳入境，屆時警方會提供一切協助，解決事件。