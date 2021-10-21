台陸委會：陳同佳案 涉台港管轄權及相關公權力行使

陳同佳在台殺人後逍遙法外，引發港台兩地爭拗。台灣陸委會表示，疑犯陳同佳到台投案絕非只單純地批出簽證，而是涉台港雙方管轄權及相關公權力的行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳到台入境問題。陸委會形容，對於受害人家屬極度希望將疑犯繩之於法的悲痛心情感同身受，也有決心實現司法正義，還給他們公道，懇切呼籲港府盡快與台方溝通，進行相關司法互助，使疑犯得到應有的法律制裁。台方對於港府面對受害人家屬，不但不思協助，竟然還有興致搞政治操作，感到不解與遺憾。台灣法務部指，本案基於司法管轄權，至今仍由士林地方檢察署依法偵辦中，並已對潛逃返港的陳同佳發出通緝，為確保後續偵查和審判順利，呼籲港府積極回應士林地檢基於偵辦案件需要，透過法務部經陸委會向港府，提出的兩次調查取證及一次遣送被告回台等請求。