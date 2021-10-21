涉嘲諷殉職水警 八紀律部隊人員將法辦

水警高級督察林婉儀上月底追截走私快艇時墮海殉職，有紀律部隊人員涉於網上發表嘲諷言論惹爭議。保安局局長鄧炳強指出，發表相關言論的八名涉事的紀律部隊人員已經停職，屬相當嚴重的處理，強調他們有可能面對嚴重後果，當局會循刑事方向調查，如有會作拘捕及檢控，如無也會循紀律方面跟進。多名議員昨天在立法會上批評，奚落殉職人員屬滅絕人性，嚴重損害紀律部隊士氣和形象，關注政府會否修改《公務員守則》，規管「無營養」的言論。鄧炳強回應指嘲諷殉職警員的行為冷血，強調不論政治立場及理念，任何人都不應以遇難事件挖苦和幸災樂禍，認為社會應予以強烈譴責。另外，鄧炳強指警方已跟進無線電視投訴被網絡欺凌，現有法例可規管網絡欺凌事件，或會考慮以立法方式改善相關灰色地帶。