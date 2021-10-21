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剔除支聯會公司註冊 待特首行會定案

2021-10-21 列印
剔除支聯會公司註冊 待特首行會定案
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　　保安局局長鄧炳強昨天在立法會表示，警方已根據《港區國安法》，針對支聯會採取連串執法行動，強調會繼續調查支聯會的資金來源，需要時會再要求對方提供資料。他透露，已向行政長官會同行政會議建議，剔除支聯會的公司註冊，會由特首會同行政會議作最終決定。

　　鄧炳強又指，當局進行《基本法》二十三條立法時，亦會同時研究修訂《社團條例》，看其能否應對現時社會狀況。此外，政府向立法會提交維護國家安全開支專門款項的報告，指已撥出八十億元支付未來數年開支，由於《國安法》列明特區國安委工作信息不予公開，因此不會進一步披露撥款的使用細節。



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