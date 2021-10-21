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劏房租管法案大比數通過

2021-10-21 列印
　　立法會昨日以三十九票贊成、兩票棄權，大比數三讀通過實施劏房租務管制草案。劏房業主及租客將要簽訂列明雙方權責的租約，業主須為租客提供四年租住權保障，而續租租金加幅上限由原先建議的百分之十五收緊至百分之十，並禁止業主向租客濫收水電費；但未有訂立起始租金。

　　多名議員都要求設起始租金，實政圓桌議員田北辰直言：「這件我爭取了那麼多年的事，最後我竟然需要含淚棄權。一個沒有起始租金的租管，根本就不是租管。」民建聯議員鄭泳舜認為後續工作才是關鍵，要求當局於兩年後做起始租金。民建聯及工聯會要求政府承諾長遠解決劏房問題。



　　政府指目前訂起始租金不可行，要進一步收集市場資訊。全港關注劏房平台對通過草案表示歡迎，但認為仍然存在漏洞，指未有設立起始租金，將令劏房市場出現「加租潮」。

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