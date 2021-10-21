劏房租管法案大比數通過

天氣轉涼，本港料將踏入季節性流感高峰期，即使目前本港的新冠肺炎疫情持續緩和，但依然有回頭爆發的風險，在此特別形勢之下，市民應積極響應當局的預防流感注射計劃，既可以保障自己免受到新冠病毒和流感病毒同時夾擊，亦盡一分力，維持新冠疫情繼續處於低風險，才有望令香港平安地渡過這個冬天。 衛生防護中心每年都推出「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」，供資助合資格市民，包括六十五歲或以上長者、居於護理院舍的院友、有長期病患人士、領取綜援人士、醫護人員等，均獲資助注射流感疫苗。至於不屬受資助類別的市民，自行到私家醫生診所或私家醫院打針，費用約數百元，負擔不太重，就可以保障自己避受流感的侵襲...

2021-10-21