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機管局紓緩減免措施 延長至十一月底

2021-10-21 列印
■崔俊明相信，接種科興及復必泰人士均需打第三針。
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　　香港機場管理局昨日宣佈，將延續紓緩措施至今年十一月底，以應對新冠疫情為航空業帶來的持續影響。

　　機管局表示，多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃枱及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。此外，延續的紓緩措施亦包括零售商及食肆租戶租金寬免。



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