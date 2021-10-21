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食肆上月違防疫例急增 食衞發337罰款通知書

2021-10-21 列印
■食衞局上月向違反防疫規例的餐飲業處所，發出三百三十七張定額罰款通知書。
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　　疫情持續受控，不少市民外出用餐，但上月食肆違防疫急增。食物及衞生局昨書面回覆立法會議員提問指，當局上月向違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的餐飲業處所，發出三百三十七張定額罰款通知書，提出一百三十六宗檢控，分別按月增百分之七十八及五十二；同期亦向違規表列處所發出七十三張定額罰款通知書，並發出四十八宗檢控。

　　同時，就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），當局上月就違反限聚令發出一千○七十六宗定額罰款通知書，三十人遭檢控；並就違反口罩令，發出三百九十宗定額罰款通知書，一人遭檢控。另外，一名五十五歲女子違反強制檢疫令，在家中接受強制檢疫十四日期間，在今年三月擅自離開檢疫地點，於深圳灣出入境管制站被截獲，被控兩項違反檢疫令規定，昨日被判監禁二十日。當局指截至昨日，共有一百九十四人因違反檢疫令被定罪。



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