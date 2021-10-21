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荃灣雙刀怪客涉破壞公眾安寧被捕

2021-10-21 列印
荃灣雙刀怪客涉破壞公眾安寧被捕
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　　早前網上流傳一條片段，拍到荃灣街頭出現一名手持雙刀的男子（見圖），張開雙腿兼目露兇光，警方前日接獲相關報案，經深入調查後，昨早在葵涌區以涉嫌破壞公眾安寧拘捕一名三十二歲姓陳男子，行動中人員亦檢獲兩把塑膠刀，及被捕男子懷疑犯案時身穿的衣物。

　　該男子正被扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進，案件中沒有人受傷。據了解，「雙刀怪男」近日在荃灣一帶出沒，有網民指日前在荃灣大河道見到他身穿紅衣、手持雙刀，多名途人見狀不敢靠近。



　　另外，亦有網民前日指在荃灣路德圍一帶見到該「怪男」，持刀揮動，警員接報趕至後，該男子已失去蹤影。

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