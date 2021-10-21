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男嬰爬窗險墮樓 母涉疏忽被捕

2021-10-21 列印
男嬰爬窗險墮樓 母涉疏忽被捕
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　　藍田前日有男嬰穿過狹窄窗花，半身臥出晾衫架，快要墮樓之際，幸其母親及時發現將男嬰拉回屋內，警方昨天以涉嫌對所看管兒童或少年人忽略拘捕該名母親。

　　前日下午四時許，約二歲大男嬰在興田邨恩田樓一單位內玩耍，趁母親執拾物品時，悄悄爬近窗邊，並穿過狹窄窗花，伸出身體望街，快要失平衡墮樓。幸其母親飛撲上前，一手抓住兒子小腿，形成半天吊狀，險象環生。警方經初步調查後，以涉嫌對所看管兒童或少年人忽略拘捕三十六歲姓黃母親，現時已獲准保釋候查，將於十一月下旬向警方報到。



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