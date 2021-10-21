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路面凹凸不平 路政署接3400投訴或報告

2021-10-21 列印
路面凹凸不平 路政署接3400投訴或報告
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　　本港不少道路路面凹凸不平，運房局局長陳帆昨日在立法會回應議員質詢時透露，今年首八個月，路政署已經接獲約三千四百宗路面不平投訴或報告，達到去年全年約四千九百宗的七成。路政署估計今年全年維修道路總開支約十六點五億元，創三年新高。

　　陳帆解釋道路會隨着日常使用、交通意外、惡劣天氣或地下水管渠道爆裂等而損耗。路政署一直致力研究更耐用的鋪路物料，當局與理工大學合作研發一種較耐用瀝青物料「高改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料」，已於二○一八年底開始試用，直至今年九月底，該物料已在三十一個繁忙路段試用，預期明年內完成有關研究，並會按研究結果，訂定新物料的更廣泛應用計劃。



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