輪候公屋三年上樓 陳帆：料十多二十年方達標

立法會房屋事務委員會昨日開會，有議員指公屋平均輪候時間升至五點八年，關注房屋委員會「輪候公屋三年上樓」的承諾能否達致。身兼房委會主席的運輸及房屋局局長陳帆（見圖）回應指，政府未來十年將興建約三十三萬間公屋單位，首五年將有十萬個單位落成，能滿足十年內的預計需求，但每年都有新家庭申請，因此相信要「十多、二十年」，才可達至目標。公屋聯會總幹事招國偉向本報指，政府已覓得十年內建公屋所需土地，如在此以外，再爭取覓地，相信能十年內完成目標。民建聯立法會議員李慧琼亦指，陳帆的回應「肯定係懶散」，形容如要「十多、二十年」才可達標，是政府完全沒理解市民的苦處。她解釋，平均每年有兩萬個新公屋申請，只要政府每年供應三萬個公屋單位，加上每年回收一萬個單位，十年便可達至目的。