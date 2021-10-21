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「香港單車節」 港珠澳大橋列活動路線

2021-10-21 列印
「香港單車節」 港珠澳大橋列活動路線
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　　商務及經濟發展局局長邱騰華昨日回覆立法會議員質詢時透露，稍後復辦的「香港單車節」，會以港珠澳大橋香港段為活動路線，目的是讓香港大型體育盛事，透過港珠澳大橋連接三地，讓大灣區城市一同參與，而下屆全運會則配合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提到香港是「一程多站」示範核心區的概念，由大灣區城市承辦。

　　邱騰華又指，政府一直都有利用本地文化、藝術作為旅遊特點，例如將新的西九文化區連同油麻地舊區一同推廣，疫情下香港復辦公海遊，七月底至今已有兩艘郵輪復航，累計四萬名香港居民參加，為郵輪旅遊帶來轉機。



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