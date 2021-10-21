女童衝出馬路捱撞拋飛

近日在網上流傳一段車Cam片段，一名身穿校服的女童突然跑出馬路，被一輛駛至現場的的士撞至凌空拋起。同行一名女子隨即抱起女童離開（見圖），做法引起網民質疑。據車Cam片段顯示，事件發生於上月二十九日，一輛的士駛至在海富苑對開時，一名身穿藍色校服的女童突然跑出馬路，的士收掣不及並撞向女童。一名揹着書包的女子隨即跑出將女童抱起，並拾起跌在地上的物品。有網民猜測該女子為其母親，亦有人認為是外傭。消息指由於女童突然衝出馬路，故女童的家長決定不作追究；涉事的女童手、腳及額頭受傷，送往醫院治理，事件中沒有人被捕。片段引起網民熱議，質疑該名女子的行為，指「如果有骨折，就咁抱起害死佢」。另有不少人關心女童的傷勢「希望小朋友冇事」。