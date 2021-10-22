立法會前日三讀通過劏房租務管制，外界料條例明年一月生效前，劏房業主將瘋狂加租，租客聞風先遁，掀起遷往工廈熱潮。其實近年不少打工仔有感劏房呎租貴過豪宅，住客品流複雜，位處鬧市環境惡劣，因此明知違法，也搬入工廈居住。一來租金便宜，地方更寬敞，加上工廈活化後，不少文青工作坊進駐，變得有品味，令人住得舒服。最重要是，舊區一間一百呎劏房月租五千元，但同面積工廈單位僅三千元。從事文職、月入兩萬元的黃小姐，抽過數次居屋皆落空，住過劏房和板間房，最終忍受不了，五年前遷到荃灣一座工廈的單位。「劏房好污糟，又多木蝨，而且隔音差，隔籬房說甚麼都聽到，缺乏私隱。」兩年前她遷往觀塘工廈居住，覺得工廈環境較為乾淨，租金平得多，「觀塘唐樓一個劏房，最平也要五千多元，不值。」她現時所住單位約一百呎，有獨立洗手間，月租僅三千元，「這個價錢租不到劏房，雖然這裏地方不大，但比住劏房舒服，至少沒有木蝨。」由於是工廈，房間天花必定設自動感應灑水器，她很少煮食。另外，她盡量避免夜歸，「始終工廠區夜晚很靜，一個女孩子會有危險，所以約朋友都選擇日間，夜晚多數留在家，上網打機消磨時間。」不敢張揚 少與「鄰居」接觸鄰居方面，她說有些都是住人，有些是辦公室。由於住工廈不合法，她甚少與「鄰居」接觸，「不想被人問長問短，因不知對方會怎樣想。」黃表示，住工廈一定不可以太張揚，「所以很少叫朋友來玩，以免聲浪滋擾他人。」她說，住工廈者，多為單身人士或情侶夫婦，很少一家大細，「拖住小朋友出入，誰也知住在這裏。」租住荃灣一個二百多呎工廈單位的張先生，之前住過深水埗劏房，難忍品流複雜，「樓上樓下都有黃色架步，好多閒雜人出出入入，不安全。」年多前他搬到這裏，覺得環境寧靜，喜歡地方夠大，「住劏房感覺很擠逼，沒空間放雜物，現在可以種些小盆栽，家裏有點生氣。」他說，現時每月租金五千元，對比劏房十分超值，「這個價錢租一百呎的劏房也很勉強。」但他說住在工廈，生活上也有不方便，附近沒有超市，假日時，要去超市入貨，「夜晚收工回來，樓下的食肆都早關門，多數自己煮。」不過，住工廈始終違法，張也擔心會有執法人員上來巡查，「看到我有傢俬有睡牀，一定知我住在這裏，到時一定要搬走，很麻煩。」所以他說住工廈的人，多數低調，鮮有與鄰居溝通，遑論衝突，「如果搞到警察上門，到時大家都無屋住。」近港鐵工廈獲投資者追捧有地產代理表示，近年工廈甚受投資者歡迎，尤其是荃灣、葵興和觀塘等鄰近港鐵的工廈更搶手。他們會買下一個或多個數千呎大單位，劏成二十多個百多呎、有獨立廁所的細單位，分契出售。小業主買入後，再以工作室名義出租，其實很多人都是租來住。該代理說，近日一個觀塘三百呎工商大廈單位，以二百一十三萬成交，新業主旋即以每月五千五百元租出，雖然租金比旺區劏房便宜，回報率仍有三厘，對投資客頗吸引。加上租客本身違規居住，所以一般都不會拖欠租金，業主都放心出租。