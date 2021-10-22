除了基層打工仔，也有中產階層酷愛住工廈。據悉，柴灣工業區有一個中外人士群組，他們都是來港工作的外國人，住不慣細單位，便租住千多二千呎的工廈。為了掩人耳目，他們會在門外掛上公司招牌，令人覺得是辦公室。已退休的鄭先生和太太，本身住八百呎單位兼有樓收租，數年前以近二萬元租住柴灣一個一千六百呎工廈單位，不時邀請朋友來聚會，數年前決定以八百萬在附近買入一個一千四百呎海景工廈單位。鄭說，工廈外觀雖然殘舊，但整體來說住得十分舒服。掛公司招牌扮辦公室另外，黎先生和太太有穩定工作，兩人入息合共七萬多元，但覺得私樓租金貴和地方細，年多前在葵興租住一個一千四百呎工廈單位，月租一萬五千元。黎表示，當時睇盤時，會選擇一些較多藝術和攝影工作室的工廈，因為人流比較斯文。他又說不會選擇樓上樓下有食物工場和派對房的單位，覺得會有臭味和嘈吵。律師梁永鏗表示，業主如將工廈單位出租給人居住，會違反大廈公契和土地用途，一經發現，地政署會向業主發出警告，會要求還原單位。如業主違令，可能會被釘契。至於租客，梁說一般情況下，只會被當局要求盡快搬走。