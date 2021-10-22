﻿睡眠不足危機 種下心血管問題禍根

都市人壓力大經常失眠，不論是工作學習，還是通宵打機煲劇，很多人都無止境地捱夜，甚至出現過勞死的新聞。不說不知，睡眠不足隨時可能會引起心血管風險。睡眠不足人群關注組青年人經常捱夜，以為年輕可放任，只要放假補眠即可，但睡眠是“重質不重量”，沒有規律的睡眠依然是缺失的健康。失眠很有可能是心血管出現問題的癥狀，同時亦有可能會因為睡眠不足而引發心血管健康危機。有心血管問題的人會因為血液循環不良，讓身體的氧氣供應失調，睡眠中樞無法正常運作，導致明明很累而又睡不着。然而，即使日常自覺身體健康的人，但出現淺睡易醒等情況，睡覺時呼吸會變慢，容易累積二氧化碳，造成血管擴張，引起起床時的頭痛，所以如果有睡不好、失眠的狀況，就需要注意一下心血管健康。睡眠不足亦可能是我們的生理時鐘所產生的多種腦分泌物質，如助眠物質出現問題，當助眠物質的分泌不足時，便令人沒有睡意。治未病 預防心血管危機原來中醫在很早的時候已經使用靈芝作為保健品，以療養為主的功效來治療失眠。東漢的《神農本草經》中有指，「靈芝，安神、利眠、益精氣」，而國家藥典中將靈芝的補氣安神功效記錄及可用於心神不寧，失眠心悸等情況。靈芝能有效地提高睡眠質素，幫助改善失眠問題，讓日常生活中提升精神地工作學習。靈芝因具有補益氣血、養心安神的作用，有助血管舒張，所以不論在治療或預防效果上都有很高的價值。尤其最近換季入冬，乍暖還寒的天氣引發血管舒張問題，也會影響睡眠質素，對於有心血管高風險人士就要多加護養身體。轉季時可服用靈芝孢子粉養生保健，其靈芝多糖類及靈芝三萜含量遠超於母體靈芝，改善睡眠質素，更有助提高免疫體質。方便易服 破壁靈芝孢子粉現今市面上過千種的靈芝保健品，大家選購時可以考慮當中成分含100%的赤靈芝孢子粉及高達99%以上破壁率，讓成分更利於人體吸收。除此以外，產品成分道地也很重要，源至國家級培植基地的品質優良，以海藻多糖膠囊包裹的破壁靈芝孢子粉，方便服用，全素食成分，更易消化吸收。消費券期間︰額外9折*北京同仁堂門店精選產品額外9折，接受「WeChat Pay HK」、「Tap & Go」、「八達通」及「支付寶香港」付款。*優惠至2021年12月31日。優惠不包括【同仁堂】安宮牛黃丸、同仁牛黃清心丸、片仔癀產品。受優惠條款及細則約束。（資料由客戶提供）