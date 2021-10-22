旅業指數字滯後未反映實況 港失業率降至4.5%

繼保就業計劃和派電子消費券之後，經濟有起色，令失業率向下。最新失業率百分之四點五，較上次數字跌零點二個百分點，其中消費及旅遊相關行業失業率為百分之七點二。但旅遊業界代表認為，有關數字滯後，未能反映實況，如果遲遲不通關，業界須在年底裁員，並料多個行業出現新一波結業潮。統計處公佈七至九月的失業率為百分之四點五，較早前公佈的數字下跌零點二個百分點，略好過市場預期。失業人數大約是十八點一萬人，減少約七千一百人。就業不足率是百分之二點一，較上月收窄零點一個百分點。就業不足人數是七點九萬人，減少約七千二百人。露宿人數上升勞福局局長羅致光指，大多數行業的失業率都下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業、專業及商用服務業等的失業率跌幅較明顯。至於與消費及旅遊相關行業，合計失業率下跌零點二個百分點，至百分之七點二。他預期，消費券計劃應在短期內繼續支持與消費相關的活動，但環球疫情的發展仍是主要不確定因素，各界應對疫情保持警惕，努力實現更廣泛的疫苗接種。香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，數據未能反映旅遊業的實況，形容他認識的「九成九」業界人士都失業或開工不足，料如不再通關，今年底至農曆新年業界將裁員，並出現新一波結業潮。此外，部份失業人士淪為露宿者。社會福利署最新數據顯示，截至今年八月底，當局接觸的露宿者人數為一千五百八十三人，比一九與二○年的一千四百及一千五百人為多。社協社區組織幹事陳仲賢認為，官方數字創下歷史新高，但實際露宿者會更多。他解釋，不少露宿者原本居住深圳，多從事飲食或物管行業，因疫情失業，只能流落街頭，就算近月就業情況好轉，亦未能受惠。