﻿研究指補充腸道益生菌﻿ ﻿有助改善睡眠情緒問題﻿

腸健康，極重要。香港腸道微生物組學會公佈第二期港人腸道微生態研究的首階段研究結果，發現逾八成參加者睡眠質素欠佳，超過兩成出現不同程度的抑鬱徵狀。研究指，上述大部份人有輕度至嚴重腸道微生態失衡，且缺乏特定菌群，認為針對性益生菌補充能有效紓緩症狀。是次研究委託香港醫療保健研究有限公司，在今年四月至九月進行，由香港科學園園區夥伴公司生物醫學科技控股有限公司技術贊助，為九十七名參加者進行詳細腸道分析。研究收集參加者的糞便樣本及作腸道菌群核酸測試，發現超過六成睡眠欠佳者，以及接近七成具中等程度或以上抑鬱徵狀的參加者，有輕度至嚴重腸道微生態失衡情況。兩種症狀的患者分別缺乏特定菌群，六成睡眠欠佳者缺乏雙叉雙歧桿菌，與對照組相比（三成八）更多；而逾八成具抑鬱症狀者缺乏嗜酸乳桿菌，亦較對照組（六成五）多。不同精神問題 缺乏益生菌不同六十八名參加者於補充益生菌兩個月後，進行第二次腸道菌群核酸檢測。分析前後數據顯示，逾六成原先缺乏嗜酸乳桿菌及雙叉雙歧桿菌的參加者得到有效補充，並有效改善睡眠質素及抑鬱徵狀的評分。七成睡眠欠佳者改善程度達兩成，八成具中等程度或以上抑鬱徵狀亦改善近三成，反映患有不同精神健康問題者，其缺乏的益生菌有所不同，故此為特定人群進行針對性益生菌補充，有效紓緩其症狀。學會希望，是次研究能提升市民對腸道及精神健康的關注，並提供有效數據，讓大眾了解更多元的紓緩方法，包括透過調整飲食習慣、改善作息時間、恆常運動及補充特定益生菌調理腸道，改善常見的睡眠及情緒問題。