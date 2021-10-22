﻿研究指補充腸道益生菌﻿ ﻿有助改善睡眠情緒問題﻿

是次研究委託香港醫療保健研究有限公司，在今年四月至九月進行，由香港科學園園區夥伴公司生物醫學科技控股有限公司技術贊助，為九十七名參加者進行詳細腸道分析。研究收集參加者的糞便樣本及作腸道菌群核酸測試，發現超過六成睡眠欠佳者，以及接近七成具中等程度或以上抑鬱徵狀的參加者，有輕度至嚴重腸道微生態失衡情況。
兩種症狀的患者分別缺乏特定菌群，六成睡眠欠佳者缺乏雙叉雙歧桿菌，與對照組相比（三成八）更多；而逾八成具抑鬱症狀者缺乏嗜酸乳桿菌，亦較對照組（六成五）多。
不同精神問題 缺乏益生菌不同
六十八名參加者於補充益生菌兩個月後，進行第二次腸道菌群核酸檢測。分析前後數據顯示，逾六成原先缺乏嗜酸乳桿菌及雙叉雙歧桿菌的參加者得到有效補充，並有效改善睡眠質素及抑鬱徵狀的評分。七成睡眠欠佳者改善程度達兩成，八成具中等程度或以上抑鬱徵狀亦改善近三成，反映患有不同精神健康問題者，其缺乏的益生菌有所不同，故此為特定人群進行針對性益生菌補充，有效紓緩其症狀。
學會希望，是次研究能提升市民對腸道及精神健康的關注，並提供有效數據，讓大眾了解更多元的紓緩方法，包括透過調整飲食習慣、改善作息時間、恆常運動及補充特定益生菌調理腸道，改善常見的睡眠及情緒問題。