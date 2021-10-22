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美股中段跌144點

2021-10-22 列印
　　美股高位反覆，杜指、納指及標指均窄幅上落。

　　杜指中段報三五四六四點，跌一百四十四點；納指則報一五一四八點，升二十六點。



　　滙控美國預託證券價格見四十六點五七港元，升零點○七港元；騰訊則見五百零七點三六港元，升一點八六港元。

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