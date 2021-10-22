販毒集團招攬少年派貨 ﻿住宅起值4000萬K仔﻿﻿﻿

警方上周五破獲毒品案，並在三名中學生手持的玩具包裹內，發現紙板暗藏「K仔」，警方鎖定一個利誘青少年參與毒品活動的販毒集團，再拘捕四人，搗破一個住宅式製毒工場，檢獲近四千萬毒品。少年販毒 「K仔」藏玩具包裹警方上周五接獲線報指，灣仔茶餐廳內有青少年手持毒品包裹。警方接報到場，在茶餐廳內截停三名本地男童，於他們就坐位置，搜獲到一個經空運抵港的紙皮包裹，經仔細檢查，發現內有一部玩具電子琴，琴內有兩塊用作分隔包裝的紙板，板中夾有二點一八公斤俗稱「K仔」的氯胺酮白色粉末，市值約一百五十九萬港元。警員隨即拘捕三名男童，涉嫌「販毒」。據悉，三名被捕人士均為中三學生，相信是朋友關係。灣仔警區重案組第二隊主管陳德明昨天表示，警方就案件展開深入調查，成功鎖定一個活躍於本地的販毒集團。據悉，集團會將毒品包裝成正常貨物，由外地運至香港，再以一千至二千元一次的酬勞，招攬青少年作為速遞員，轉交至其他接頭人及買家手上。警方前日清晨起作出拘捕行動，分別在牛頭角啟晴邨、灣仔區內酒店以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕四人，年齡介乎二十三至二十六歲，當中有人有親屬關係。據了解，有人於球場進行「搭訕」，認識涉案男童，並將他們加至通訊群組，以「搵快錢」招攬對方犯案。行動中，警方搗破一個住宅式的製毒工場，檢獲五十三公斤白色「K仔」粉狀物，涉近三千八百萬元，以及電子磅、過濾器等製毒工具。據悉，涉案單位約有三百多方呎，內有一間房間專門進行毒品提煉的工作，並將毒品原材料加工及稀釋。