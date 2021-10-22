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與夫曾國衞同任要職 日常無談公事

2021-10-22 列印
　　新任海關關長何珮珊的丈夫，是政制及內地事務局局長曾國衞，昨天被問及有否與丈夫交流工作，何珮珊指兩人分管不同工作範疇，並會接觸機密資料，但基於保密原則，日常「無需要亦無機會」具體談論公事。

　　她形容夫婦兩人在政府工作多年，都是紀律部隊出身，因此很明白對方工作的難處及挑戰，會相互支持。



　　何珮珊一九九一年加入海關，多年來負責情報調查工作，期間曾調任保安局。一三年晉升為海關高級監督，主力打擊水貨；一七年晉升為助理關長，先後掌管情報調查及邊境及口岸工作；一九年再晉升為海關副關長。

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