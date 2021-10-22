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禁售加熱煙電子煙三讀通過

2021-10-22 列印
　　立法會昨天以三十二票贊成、三票反對、兩票棄權，三讀通過有關全面禁售加熱煙和電子煙的修訂條例草案，新法例將於刊憲後六個月實施。自由黨邵家輝、易志明及建制派謝偉俊投下反對票，其中邵家輝批評政府「一刀切」全禁另類煙草產品，剝奪市民的選擇權，政府無理由禁加熱煙而不禁傳統香煙。

　　食衞局局長陳肇始會後指，歡迎立法會三讀通過有關修例草案，新法例可令新型吸煙產品無法進入香港，形容是香港控煙工作的重要里程碑，亦是公眾衛生的重大成就。煙草事務協會和旅遊業從業員關注規管加熱煙連線則表示極度失望，憂慮會加劇黑市活動，打擊本港旅遊業。



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