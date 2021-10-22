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增六宗輸入個案 四人已打針仍染疫

2021-10-22 列印
■政府昨天起將特定群組機場員工的檢測頻率，增加至每三日一次。
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　　本港昨天新增六宗新冠肺炎輸入個案，本地連續十三日「零確診」。患者年齡介乎一歲至六十歲，分別來自蒙古、南韓、菲律賓、烏克蘭、印尼及尼泊爾，其中四人帶變種病毒，一人的病毒量不足以進行變異病毒株檢測，其餘一人的變異病毒株檢測結果待定。四名病人已接種新冠疫苗。

　　另外，多名機場員工早前先後染疫，為防範第五波疫情爆發，政府昨天起將特定群組機場員工的檢測頻率，增加至每三日一次。位於機場地面運輸候車室的社區檢測中心，已相應提升預約名額至每日三千個以上。



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