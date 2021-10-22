內地13確診涉公共交通工具感染

內地本土新冠感染持續，前天新增十三宗本地新冠肺炎確診個案，其中蘭州市有四宗，這輪疫情多人懷疑在交通工具受感染。十三宗本地確診個案，甘肅佔五宗，其中蘭州市四宗、張掖市一宗；寧夏佔四宗；內蒙古錫林郭勒盟及湖北直轄縣級行政區劃各有兩宗。至於七名本地無症狀感染者，分別來自雲南等。蘭州的四名病人來自一個雲南二十人旅行團，他們乘坐旅遊巴由甘肅宕昌縣到蘭州，當中六人曾與早前一名確診者，乘搭同一列車車廂。這輪疫情最先染病的是一對上海夫婦，月初與他們一同參加自駕遊的六人先後確診。他們旅行到過的地方，包括陝西、內蒙古及甘肅亦有多人受感染；一星期內疫情已遍佈十個省。受疫情影響，全國近五十個景區緊急關閉。蘭州的中小學及幼兒園昨天起停課；甘肅省內從機場出省人員，必須持二十四小時核酸檢測陰性證明。另外，英國廣播公司報道，非洲只有不足百分之五的人口接種了新冠疫苗，與其他洲的平均四成接種率相差甚遠。世衛表示，由於較貧窮的國家無法獲得所需的新冠疫苗，預料疫情大流行將會延至明年，呼籲富裕國家放棄在國際社會上領取疫苗的輪候位置，並就早前承諾捐出的疫苗數量進行盤點。非洲僅5%人已打針英國單日再多四萬九千人確診個案，連續八日超過四萬宗。衛生大臣賈衞德表示，仍有五百萬名十六歲以上人士未注射疫苗，若他們拒絕打針，冬季時每日可能有十萬宗確診，呼籲民眾盡快接種新冠疫苗和加強劑，以及注射流感疫苗。