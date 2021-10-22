立法會在三十九票贊成、一票反對下，通過《二○二一年醫生註冊修訂條例草案》。修例後，在指定院校畢業的海外培訓醫生，在公營醫療機構工作五年，並符合特定條件後，可免試執業。在海外讀醫的港人可申請回港實習及考試，非港人的專科醫生亦可循特別註冊途徑申請來港。
自由黨張宇人批評業界多次強調海外培訓醫生免試執業，等同降低醫療水平是誤導市民，質疑執業資格試被一些「利慾薰心、醫醫相衞」的醫生利用，阻礙海外醫生來港，又反問醫學界陳沛然等，有否信心通過執業資格試。投下唯一反對票的陳沛然批評政府未有考慮業界的訴求，破壞行之有效的考試制度及程序公義，強調業界非為自身利益，而是擔心本港醫療水平下降。陳又反駁張宇人指，不少醫生都會持續進修，反指「你問高材生、尖子夠唔夠膽考試是非常搞笑」，他願意「接受挑戰，勇於考試」。
海外醫學資格認可名單料明年公佈
法案委員會主席葛珮帆稱本港醫生人手不足的問題存在已久，但醫學界過去多年一直拒絕輸入海外醫生，形容是「閉關自封」，更質疑業界是「醫生霸權」。
陳肇始會後說將成立特別註冊委員會，制訂海外醫學院頒授醫學資格的認可名單，爭取於本月底公佈委員會成員名單，並於下月內召開首次會議，期望明年下半年公佈認可名單。當局亦將會成立一個新平台，由醫管局、衞生署和醫專共同商議專科培訓事宜。
香港醫學專科學院指期望修例引入的新途徑，能吸引更多合資格的非本地培訓醫生，在香港公營醫療機構執業，紓緩醫生人手短缺情況。