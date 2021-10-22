立法會昨天三讀大比數通過《二○二一年醫生註冊修訂條例草案》，放寬引入海外培訓醫生；支持的議員批評「醫醫相衞」，多年來阻撓輸入海外醫生，張宇人更「舌戰」反對修例的醫學界議員陳沛然，要求陳再挑戰執業資格試。食衞局局長陳肇始指將成立特別註冊委員會，制訂海外醫學院頒授醫學資格的認可名單，期望明年下半年公佈。立法會在三十九票贊成、一票反對下，通過《二○二一年醫生註冊修訂條例草案》。修例後，在指定院校畢業的海外培訓醫生，在公營醫療機構工作五年，並符合特定條件後，可免試執業。在海外讀醫的港人可申請回港實習及考試，非港人的專科醫生亦可循特別註冊途徑申請來港。自由黨張宇人批評業界多次強調海外培訓醫生免試執業，等同降低醫療水平是誤導市民，質疑執業資格試被一些「利慾薰心、醫醫相衞」的醫生利用，阻礙海外醫生來港，又反問醫學界陳沛然等，有否信心通過執業資格試。投下唯一反對票的陳沛然批評政府未有考慮業界的訴求，破壞行之有效的考試制度及程序公義，強調業界非為自身利益，而是擔心本港醫療水平下降。陳又反駁張宇人指，不少醫生都會持續進修，反指「你問高材生、尖子夠唔夠膽考試是非常搞笑」，他願意「接受挑戰，勇於考試」。海外醫學資格認可名單料明年公佈法案委員會主席葛珮帆稱本港醫生人手不足的問題存在已久，但醫學界過去多年一直拒絕輸入海外醫生，形容是「閉關自封」，更質疑業界是「醫生霸權」。陳肇始會後說將成立特別註冊委員會，制訂海外醫學院頒授醫學資格的認可名單，爭取於本月底公佈委員會成員名單，並於下月內召開首次會議，期望明年下半年公佈認可名單。當局亦將會成立一個新平台，由醫管局、衞生署和醫專共同商議專科培訓事宜。香港醫學專科學院指期望修例引入的新途徑，能吸引更多合資格的非本地培訓醫生，在香港公營醫療機構執業，紓緩醫生人手短缺情況。