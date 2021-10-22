中心指血清型基因序列相同的三十二名病人，分別為十四男十八女，居於不同地區，主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎等。據初步資料顯示，一半病人表示曾處理淡水魚，其中有人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，當中兩人為廚師、一人為兼職魚販。
香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指涉及的乙型鏈球菌是高致病性，令年輕、抵抗力好的人亦感染。香港海鮮業聯合總會主席李彩華相信業界生意會短暫受事件影響，部份市民或因此不入街市，建議在街市買淡水魚時「用眼揀」。
被喻為全球最著名的蕭邦鋼琴大賽，剛在波蘭華沙落幕，由華裔加拿大年輕鋼琴家劉曉禹奪冠獎，成為樂壇大新聞。昨晚北京朝陽公安分局發出微博稱，查獲男子李某迪嫖娼。內地傳媒指，被拘留男子是二○○○年奪得蕭邦鋼琴...
2021-10-22
瀋陽市消防救援支隊指揮中心周四上午八時十九分接報，位於和平區太原南街與南七馬路交界處現場發生爆炸。當局派出二十五輛消防車、一百一十名消防員到場救援。到周四下午五時為止，事故造成四人死亡；三人重傷、四十...
2021-10-22
二十四歲的華裔加拿大網琴家劉曉禹（Bruce Xiaoyu Liu）近日獲得第十八屆蕭邦鋼琴大賽冠軍，成為第四位獲得這項殊榮的亞裔鋼琴家。他在決賽中精湛地演奏蕭邦協奏曲，得獎後感激老師、家人和朋友的支...
2021-10-22
據《星島地產網》報道，二手錄用家市價承接個案。祥益高級分行經理林家倫表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居5座中層F室，面積449方呎，兩房間隔，以533.8萬元購入，呎價11889元，屬市價水平。據悉，買家為自...
2021-10-22
美股杜指和標指周四早段受壓，反映市場通脹預期正在升溫，抵銷上市公司業績理想的利好因素；杜指曾下跌166點至35442點，標指跌9點報4526點。不過，納指早段則曾升72點，報15194點。 美...
2021-10-22
今季長坐冷板凳的阿仙奴前鋒拿卡錫迪，上場英超後備上陣建奇功，適逢翼鋒布卡約沙卡受傷倦勤，今晚英超主場迎戰阿士東維拉勢擔正。這名三十歲法國射手矢言使盡渾身解數率兵重響勝鼓，爭取重拾正選資格外，還要證明自己如槍手名宿胡禮所言，可跟奧巴美揚共存，主勝十拿九穩。（Now621台周六凌晨3:00直播） 拿卡錫迪今季英超未曾正選披甲也好，仍積極操練等待機會，結果上場對水晶宮後備上陣射入扳平2:2一球，為阿仙奴保住各賽事連續六仗不敗走勢。他上陣後於前線成功停球，發揮橋頭堡作用，讓隊友有時間壓上進攻，亦可分散敵衞注意，讓奧巴美揚有更多活動空間，胡禮力撐此子：「拿卡錫迪積極接應傳球協助進攻，...
2021-10-22
是日（10月20日）是世界骨質疏鬆症日，今年主題是「齊行動 保持骨骼健康」。骨質疏鬆是很多人都容易忽視的病症，大部分個案都是因為跌例或遭撞擊意外，發生骨折後，才因此而確診，可是其時亦真的是為時已晚！骨...
2021-10-20
68歲的曾志偉在TVB短短8個月由副總理升至總經理，掌管晒所有節目內容，絕對是TVB史無前例升得最快的總經理。曾生坦言呢份工較想像中更加辛苦，但就愈戰愈勇，除咗希望做好節目令到無線呢隻巨輪順利向前航行...
2021-10-22
繼早前的保就業計劃，再加近期推出的電子消費券，各個行業同時受惠，也反映在失業率回落的走勢上，但統計數字滯後，只反映政府提振措施的效力，已成過去，不少業界人士擔心，環球疫情持續不散，香港與內地通關難以實現，未來在沒有政府介入之下，展望不少行業的裁員潮將起，失業率又會回升，政府不能坐視不理，必須未雨綢繆，研究其他提振經濟的方案。 統計處公佈，最新失業率百分之四點五，較上次數字跌零點二個百分點，其中消費及旅遊相關行業失業率依然高企，為百分之七點二。這些數字，是在有電子消費券撐市民消費、惠及各行業之後的表現，只屬短暫性，在電子消費券的龐大消費力過後，各行業又要面對疫情的挑戰。其中尤...
2021-10-22
由英國練馬師韋利安訓練的三歲雌馬「天愛麗」，上月在法國紅寶錦標爆冷擊敗「雪滿天」後，因場地不合而避戰凱旋門大賽，之後雖曾報爭上周六的英國冠軍雌馬錦標，甚至下月中的在日本女皇伊利沙伯二世盃，不過韋利安最終還是決定遠征美國，讓「天愛麗」於下月六日在美國德爾瑪馬場出戰，角逐途程二千二百米的育馬者盃雌馬草地大賽。 馬場浮世繪
2021-10-22