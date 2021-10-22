  • 2021年10月22日 星期五
  • 20º
  • 74%
熱門： 中大暴動無線電視林鄭月娥馬雲

日報新聞 > 港聞

侵入性乙鏈菌感染 32宗屬群組爆發

2021-10-22 列印
　　本港近日錄得近八十宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，衞生防護中心證實其中三十二宗感染源頭相同，屬群組爆發。

　　中心指血清型基因序列相同的三十二名病人，分別為十四男十八女，居於不同地區，主要病徵包括敗血病、化膿性關節炎等。據初步資料顯示，一半病人表示曾處理淡水魚，其中有人報稱處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口，當中兩人為廚師、一人為兼職魚販。



　　香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指涉及的乙型鏈球菌是高致病性，令年輕、抵抗力好的人亦感染。香港海鮮業聯合總會主席李彩華相信業界生意會短暫受事件影響，部份市民或因此不入街市，建議在街市買淡水魚時「用眼揀」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd