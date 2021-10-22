﻿本地研究顯示：8成參加者睡眠質素欠佳 腸道失衡問題普遍

香港腸道微生物組學會昨日於其發佈會中公佈其第二期研究結果。是次研究在今年4月至9月進行，並由香港科學園園區夥伴公司生物醫學科技控股有限公司技術贊助，為97人進行詳細腸道分析。睡眠欠佳及具抑鬱症狀參加者缺乏的腸道益生菌有所不同根據參加者的問卷分數， 數據顯示超過八成參加者睡眠質素欠佳，兩成多參加者則出現不同程度的抑鬱徵狀。研究亦發現，超過六成睡眠欠佳者及接近七成具中等程度或以上抑鬱徵狀的參加者有輕度至嚴重腸道微生態失衡情況，其菌群分佈亦有特定形態。數據顯示，兩種症狀的患者分別缺乏特定菌群。60% 睡眠欠佳者缺乏雙叉雙歧桿菌，另外87% 具抑鬱症狀者缺乏嗜酸乳桿菌，兩者皆較對照組多。針對性調理腸道微生態可有效改善相關症狀68位參加者其後補充其普遍缺乏的標準劑量益生菌。分析前後數據顯示，超過六成原先缺乏嗜酸乳桿菌及雙叉雙歧桿菌的參加者得到有效補充。並且，以上述方法補充益生菌，七成睡眠欠佳者改善程度達兩成，八成具中等程度或以上抑鬱徵狀者亦改善接近三成。以上反映患不同精神健康問題的人群所缺乏的益生菌有所不同。故此，為特定人群進行針對性益生菌補充，能更有效舒緩其症狀。腸道微生態與精神健康具關聯性雖然近年有關腸道微生物對大腦功能的影響之研究日益增加，但針對香港人的研究數據依然相對缺乏。學會希望研究能提供有效數據，讓大衆了解更多元的舒緩方法，透過調理腸道，改善常見的睡眠及情緒問題。