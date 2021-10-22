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全民撐﻿峰峰換心﻿

2021-10-22 列印
■峰峰父母昨日在社交平台更新兒子情況。
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　　十三歲的病童峰峰不幸確診罕見的擴張性心肌病，導致急性心衰竭，急需換心續命。峰峰父母昨日在社交平台更新兒子情況，指他正努力做復康運動，踩四十分鐘單車機，坦言作為父母只能夠陪伴及鼓勵，同峰峰一齊加油，「一齊撐住」。

　　峰峰八月確診患擴張性心肌病，惜病情急轉直下，左右心室衰竭，沒法正常運作，須完全倚賴儀器維生，病情危殆，醫生指緊急心臟移植是唯一希望，血型B+或O+，體重五十至七十公斤者均為合適捐贈者，盼有善心人捐出離世親人的心臟，救他一命。兒童醫院早前指，現時有三名十八歲以下兒童病人正等候換心，基於峰峰病情緊急，正排在最高位置；而每十萬名兒童，僅得一人確診患有擴張性心肌病變。



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