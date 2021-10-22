聖保羅書院慶170年 專屬巴士電車出動

聖保羅書院昨舉行一百七十周年校慶揭幕禮，宣佈校方將舉行一連串校慶慶祝活動，包括有由校友及應屆學生設計的專屬巴士及電車，將於昨日起分別行駛八及四星期。而一眾校友發起「聖保羅獎學基金」，目前認捐額已達三千萬港元，將由下學年起支援有需要的學生。多位來自不同界別的名人校友昨出席，包括前立法會主席曾鈺成、政府專家顧問許樹昌及歌手杜德偉等。曾鈺成身穿校服憶述，同學間不會因背景不一有任何芥蒂，又對撰寫學生會章程感到很自豪。聖保羅書院校長源廸恩指，基金資助金額沒有上限，會為受助學生支付六年的學費及課餘活動費用等，基金每年將遞增受助學生名額。