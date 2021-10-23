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綠置居下周揀樓 最平六萬元上車

2021-10-23 列印
綠置居下周揀樓 最平六萬元上車
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        不少港人都追求置業夢。新一期綠置居將於下周五開始揀樓，房委會昨日公佈價單，其中最受矚目的鑽石山啟鑽苑（見圖），以市價五折推售，最便宜單位是第四座二樓六室，售價一百一十八萬元，面積一百八十六呎。以最少付百分之五首期計算，市民只需支付約六萬元首期，即可「上車」當業主。

　　該單位屬於開門見廳，若間出一房，則隨時變「黑廳」。此樓層同時設有大型管道槽，故一層只有九伙。



　　啟鑽苑的「樓王」位於第四座三十六層樓一室，售價三百八十五萬元，是四百七十九呎的大單位，呎價八千零三十八元。單位可間出三房，不設露台、工作平台或陽台。啟鑽苑有二千一百多個單位，預計二三年落成。

　　公屋聯會總幹事招國偉認為啟鑽苑的交通配套理想，大細單位的比例沒失衡，預料銷售情況會很好。房委會共收到破紀錄七點二萬份申請，相當每約二十一名申請人爭一個單位。
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