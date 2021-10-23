紅磡延至金鐘 通車時間屢押後 東鐵明年中直接過海

耗資近千億元興建的港鐵沙中線，因工程問題延誤多時。港鐵昨日宣佈，最快將於明年六至七月通車，成為港鐵第四條過海鐵路，屆時東鐵線乘客毋須轉車，即可過海直達金鐘。但有立法會議員預料過海段將會是很擠逼的新線，港鐵則指東鐵線往九龍方向，有三成客量分流到屯馬線，有顯著分流作用。沙中線項目下的屯馬線今年六月已全線通車，但同項目的東鐵線過海段多次傳出工程醜聞，通車時間一拖再拖。港鐵行政總裁金澤培昨日宣佈，東鐵線過海段將於明年六至七月通車，屆時東鐵線將由紅磡站延伸至港島，途經新建的會展站和金鐘站。他指紅磡站以北新舊路軌接駁工程，整體進度良好，原本預計要十個星期日暫停旺角東站至紅磡站服務之下進行，但目前可以縮短至七個星期日，最後一次將會在下周日進行。東鐵線需轉成九卡列車，金澤培指合約訂明會有三十七架新列車，目前已有二十多架到港，目前有十八架新列車在東鐵線投入服務，下一步會進行全線測試，料明年首季可試運，就現時九卡車繁忙時間「逼爆」問題，港鐵指已有在繁忙時間加設往紅磡方向特別班，而東鐵線往九龍方向，有三成客量已分流到屯馬線。對於早前有新列車在風暴下漏水，本地鐵路總管黃琨暐指已找到出現問題的部件作處理。全面用九卡車 靠屯馬線分流「實政圓桌」立法會議員田北辰預期，過海段將會是「香港鐵路史中開通首日最擠逼的新線」，料服務需求將會非常大，不少灣仔附近的上班族，以及自駕經紅隧的上班一族料被吸引；但隨着太多人未能上車，最終亦或有人改搭巴士。被問及明年適逢香港回歸二十五周年，通車時間有否有此考慮，他回應指七月一日為「好日子」。田北辰料最擠逼新線他又指政府在沙中線得到三大教訓，第一為不要再簽訂「委託協議」，以免工程動輒加價；第二為應購入全世界都用的標準信號系統；第三是應引入競爭，讓不同的承建商競投。他又建議政府應就向東鐵線向港鐵徵收較低租金，換取西鐵的票價調整，降低屯門到金鐘的車費。新巴城巴發言人表示，鐵路不斷擴展，均對巴士客源及票務收入帶來影響，需要調整受影響的巴士服務，以確保公司的可持續營運。