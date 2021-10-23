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泰准香港等46國及地區已打針旅客免隔離

2021-10-23 列印
■泰國受港人歡迎。
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　　泰國政府昨日宣佈，自下月起，包括香港等四十六個低風險國家及地區的旅客，只要完成接種疫苗，入境後可豁免隔離。但旅遊業界認為幫助不大，因返港仍要隔離二十一日，難組旅行團。

　　在新安排下，旅客須完全接種新冠疫苗、搭飛機入境，並展示沒有感染病毒的證明。泰國下月一日起會重開十七個府的國際機場，讓低風險地區旅客入境，希望重振旅遊業。不過，縱橫遊常務董事袁振寧相信除探親、讀書等非旅遊目的，一般人都不會願意為旅遊，返港隔離二十一日，冀政府容許已接種疫苗的市民，返港後縮短隔離期。



　　香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子揚指，泰國受港人歡迎，但受返港檢疫措施影響，業界無足夠誘因組織泰國旅行團。

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