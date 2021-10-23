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賭檔「美女荷官」吸年輕客 免費膳食賒數招攬販毒

2021-10-23 列印
　　有黑社會經營非法賭場，以「美女荷官」、「免費膳食」等作為招徠，吸引年輕人光顧，並趁機招募青年人從事犯罪活動；警方據報調查，搗破西九龍區內九間懷疑非法賭博場所，拘捕一百三十七人，當中二十歲以下的有十七人。

　　警方派臥底探員滲入調查，發現場所會招募年輕女子作為荷官、並提供休息室、免費膳食、賒數服務以及出售大麻，吸引年輕人參與非法賭博，於每一個賭局抽取百分之五作為佣金圖利，再招攬他們成為犯罪集團一份子，誘使他們作出販毒等罪行。懷疑非法賭博場所偏佈於西九龍區內的工廈及唐樓等單位。據了解，涉事場所保安嚴密，大門外亦裝有閉路電視識別賭客，客人需要透過中間人預約，或靠熟人介紹及作保薦人，方可入場。警方於七月至十月展開執法行動，共拘捕一百三十七人。



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