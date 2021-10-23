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資訊科技界種票案 11人罪成囚六周至一年

2021-10-23 列印
　　二○一六年立法會資訊科技界選舉種票事件，的士司機從業員總會五名理事會成員提供利益，誘使九名親友登記成為該界別選民。十四人分別被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人、串謀詐騙、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等罪。當中十一人罪成，昨天於區域法院分別被判囚六星期至一年。

　　區域法院法官勞潔儀指本案兩個候選人得票差距大，涉案的三十六票對選舉沒有實質影響，但勞官引述上訴庭案例內容，上訴庭曾指應守住市民對選舉的信心，若以為舞弊制度大不了，變相鼓勵舞弊的行為，故應盡力遏止。



　　的總會務總監李為民因一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，及一項串謀詐騙罪，共判刑十二個月。的總秘書潘秀芳和副秘書長楊耀鴻，串謀詐騙罪成分別判監七個月和八個月。而總幹事雷亞福因一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，判監七個月，另在選舉中作出舞弊行為接受利益，判因兩個月，同期執行。



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