區域法院法官勞潔儀指本案兩個候選人得票差距大，涉案的三十六票對選舉沒有實質影響，但勞官引述上訴庭案例內容，上訴庭曾指應守住市民對選舉的信心，若以為舞弊制度大不了，變相鼓勵舞弊的行為，故應盡力遏止。
的總會務總監李為民因一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，及一項串謀詐騙罪，共判刑十二個月。的總秘書潘秀芳和副秘書長楊耀鴻，串謀詐騙罪成分別判監七個月和八個月。而總幹事雷亞福因一項串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪，判監七個月，另在選舉中作出舞弊行為接受利益，判因兩個月，同期執行。
不少港人都追求置業夢。新一期綠置居將於下周五開始揀樓，房委會昨日公佈價單，其中最受矚目的鑽石山啟鑽苑（見圖），以市價五折推售，最便宜單位是第四座二樓六室，售價一百一十八萬元，面積一百八十六呎。以最少付...
2021-10-23
中共總書記、國家主席習近平繼續在山東東營市考察。習近平周四下午在勝利油田視察時，他指出，中國作為製造業大國，能源的飯碗必須端在自己手裏，又勉勵工人再創佳績。 周四習近平先到黃河三角洲農業高新技術產業...
2021-10-23
日本大阪環球影城（USJ）昨日中午發生罕見大停電，所有的遊樂設施均停止運作，其中雲霄飛車「荷里活美夢乘車遊」的項目，有乘客卡在離地約四十三公尺的頂點動彈不得。經工作人員緊急疏導，乘客最終從兩側的逃生梯...
2021-10-23
近日多個全新項目趁勢搶推，其中主打迷你戶的將軍澳海茵莊園，一條龍上載樓書、開放示範單位兼公佈價單，首批312伙，開放式戶最平388.8萬元起，最快下周末開售。 九龍建業旗下、位於將軍澳石角路的海茵莊園...
2021-10-23
港股昨日走勢反覆，恒指高開97點後一度下跌，惟略為跌穿26000點後便見承接，見全日低位25976點後重新上揚，最終升109點，收報26126點；科指跑贏大市，收升118點，報6754點；國指收報93...
2021-10-23
車路士兩名前鋒盧卡古和迪姆華拿周三歐聯先後傷出，今晚英超主場鬥榜尾的諾域治無緣上陣。幸而，夏維斯即挺身而出上仗攻入一球，而且擅於擔任假中鋒，今仗有力領軍再下一城力保榜首，讓球主客和讓兩球「主勝」單注或過關皆宜。 （Now611、621台今晚7:30直播） 右足踝扭腳的盧卡古休戰至少兩至三周，拉傷大腿後肌肉的迪姆華拿更復出無期。沒有了兩大射手，藍獅領隊杜曹坦言：「其他球員要保持入球的饑餓感。」相信杜曹今晚會派遣夏維斯肩負數胡任務，後者擅於擔任假中鋒，上仗後備入替新魔獸即入一球，本身也矢言：「我隨時都為比賽做好準備。」 六次交手未輸過 金絲雀不但所有戰線近六次鬥車路士僅兩和四負...
2021-10-23
那邊廂有Lanvin背後財團易名的新動作，這邊廂又有同樣被內地集團收購的法國時裝品牌Maje和Sandro母公司，正面臨易主的新消息。 曾豪稱足以媲美LVMH的內地集團山東如意，旗下的子公司Tops...
2021-10-21
TVB(無線)昨日在將軍澳電視城舉行《無線節目巡禮2022》，全台近200藝員晒冷亮相，眾小生花旦雲集，盛裝赴會推介新節目，熱鬧程度直逼台慶！大會宣佈明年將推出14部重點劇集及連串綜藝節目，陣容鼎盛！...
2021-10-23
facebook上有許多動物專頁，有老虎的，有狗熊的，有熊貓的，諸如此類，只要你看過一次，資料進了大數據，以後就不停跳出來給你看了。 熊貓專頁大概是最受歡迎的，專頁中的影片紀錄了熊貓的日常生活接觸，有時候是熊貓纏着飼養員玩，有的時候是熊貓之間互相玩，有的時候乾脆就拍一隻坐着睡着的熊貓，一動不動，但睡熊憨憨，看了也令人喜歡。當你盯着一隻睡覺的熊貓也可以看半天的話，不能說你儍，只能說熊貓長得太可愛。 熊貓雖然已經因為數量增多而降了級，由「瀕危動物」降到「易危動物」，但受歡迎的程度一點不變，連受保護的級別也照舊，依然被好生養護，好吃好住，依然是中國最得寵的動物。 於是有人說，由此...
2021-10-23
日前有報道指在上周英國冠軍錦標熱倒的「萬勝飛」，有意角逐美國育馬者盃草地大賽，不過該駒練馬師高仕登日前公開表態，表示「萬勝飛」經一個繁忙的馬季，輾轉在沙特阿拉伯、杜拜和英國出賽後，目前需要時間休息，因此將留在英國，不會赴美出戰育馬者盃。不過「萬勝飛」很有可能明年繼續服役，屆時目標將會是在堅蘭馬場舉行的育馬者盃經典大賽。 「萬勝飛」決定避戰後，今屆育馬者盃草地大賽掛頭牌馬匹，將轉為去年冠軍，上月在法國凱旋門大賽取得亞軍的「大利威」。 馬場浮世繪
2021-10-23