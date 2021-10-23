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支聯會拒交資料 五被告准保釋

2021-10-23 列印
　　已解散的支聯會疑因拒絕按國安處要求遞交資料，副主席鄒幸彤及四名常委被控「沒有遵從通知規定提供資料」罪，案件昨天續於西九龍法院預審。鄒幸彤、鄧岳君及徐漢光昨日均有保釋申請，並完成陳詞，署理總裁判官羅德泉批准三人保釋。至於未有保釋申請的梁錦威及陳多偉，羅官亦給予擔保。換言之，五名被告全部獲准保釋。

　　惟鄒及梁拒絕接受控方提出的保釋條件，自願撤銷擔保，遭羅官駁回，並表示他們可以自行決定是否擔保外出。鄒幸彤在本案獲批保釋，由於另有案件需繼續還柙懲教看管。



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