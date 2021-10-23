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民主思路新思維 聯合推選舉工程

2021-10-23 列印
　　民主思路與新思維就十二月舉行的立法會選舉達成共識，同意若兩個組織有任何成員參選，會盡量互相協調，並以聯合陣營方式推動選舉工程。

　　民主思路召集人湯家驊表示，希望能重整「第三路線」力量，強調不會定義路線是接近建制派抑或民主派，形容會爭取邁向普選，擁護一國兩制。新思維主席狄志遠則指，兩個組織合作，希望能挽回市民對立法會的信心，強調任何組織如認同其信念，都可商討合作。



　　目前新思維有三至四人有意參選，據悉，狄志遠有意出選社福界。此外，民協今日開會決定參選名單，民協前主席、黃大仙區議員廖成利早前表示參選。

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