﻿山客爆林闢路 綠蔭慘變禿

今年秋冬來得較早，天氣涼爽，疫情下無法外遊的市民，不少人去行山散心，但有人在山野擅自開小路，令青山綠水遭殃。有環保團體指，不少行山老手因厭倦既有的行山徑，竟然「爆林」，踐踏草叢，甚至砍伐樹木，強行開闢一條新小路，令原來茂密的叢林受破壞，引起水土流失，最後變成禿徑或荒地，生態大遭殃。綠色力量助理教育及項目經理余健綱接受本報訪問時指，疫情之下，大批市民到郊野行山。團體發現有不少行山老手，厭倦當局現有建設的行山徑，選擇「爆林」，自行開闢一條全新山路，以尋求刺激及挑戰自己。余健網指，「爆林」行為令原有草叢樹林受損，少了植被，泥土外露，導致水土流失。更為嚴重是，損害原有生態環境，大量植物死亡，最後會打擊其他動物的生存。他警告，自行開闢新山路，對不熟悉的行山者來說，隨時失去方向，最後迷途，呼籲市民不要嘗試。綠惜地球總幹事劉祉鋒亦指，有人在行山時開闢捷徑，「本來係草地，結果踩成荒地」。他說，隨著行山季節到來，綠惜地球的「自己山徑自己修」義工組開始修護山徑計劃，近日應漁護署邀請，在大潭郊野公園協助修復兩條被人開發的捷徑，同時開通一條長達三十米的導水道。他說，該兩條不明捷徑斜度甚大，如有人不熟路誤入，會有安全風險，建議市民應行正規路徑，不要貪一時之快。環團修復不明捷徑保育工作者何來說，「爆林」問題很難應對，「如果係一個人去爆，範圍不大，通常兩、三日就可以修復；但一般係一班人去，咁我哋去修復，就起碼幾個星期到一個月。」她批評不少人「爆林」後，在樹上留下彩帶，其後不帶走，結果要保育團隊「一個一個解番落嚟」。何來解釋：「其實呢個同政府嘅山徑設計都有關，o依家嘅山徑都石屎化咗，但好多行山人士都鍾意鍛煉同挑戰，所以行耐咗，就會去爆林。」她認為，最重要是改變公眾觀念，強調郊野並非是「享樂的地方」，而是需要珍惜的大自然，大家不可以做一些不負責任的行為後離去。翻查資料，山徑退化問題持續多時，其中前年三月才對外開放的大欖千島湖清景台，附近行山徑出現小徑被擴闊、路旁植被消失等情況。